Водитель переехал двоих друзей, катая их в ковше погрузчика

Водитель переехал двух друзей, катая их в ковше погрузчика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Беззаботное катание на погрузчике едва не закончилось трагедией в деревне Головановка Качугского района. Вечером 22 августа молодой человек, который работал водителем спецтехники, предложил своим друзьям повеселиться и проехаться в ее ковше. Приятели согласились и залезли туда.

"Водитель начал движение и на ходу поднял стрелу с ковшом, в котором сидели люди, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Но в один момент они потеряли равновесие и упали на землю".

Молодой человек не успел затормозить и наехал на своих друзей. В результате 20-летний мужчина и 14-летний подросток попали в больницу с серьезными травмами. В отношении 21-летнего водителя погрузчика завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое причинило кому-то тяжкий вред здоровью.