В Иркутской области всех учеников младших классов будут кормить обедами бесплатно

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что все ученики 1-4 классов, независимо от того, в каких школах региона они учатся, с 1 сентября будут бесплатно получать горячее питание.

Напомним, что ранее речь шла не обо всех школах, так как не везде есть пищеблоки, или они не соответствуют нормам, и Роспотребнадзор не дал разрешение на организацию горячего питания в этих учебных заведениях. Всего в регионе 50 таких мало- и среднекомплектных школ. Сейчас проблема решена.

– В эти учреждения образования будет организован подвоз горячей еды из базовых школ, - сообщил Игорь Кобзев. - На эти цели предусмотрено финансирование из регионального и муниципальных бюджетов. Общая сумма затрат областной казны до конца года составит 21 млн 80 тысяч рублей.

Также правительством Иркутской области утвержден план, в рамках которого будут устранять проблемы с пищеблоками, чтобы в будущем их не возникало и все школьники могли получать горячее питание. Расходы на эти цели включат в областную государственную программу «Развитие образования». В 2021 году ремонт проведут в школах, которые не получили положительного заключения Роспотребнадзора и нуждаются в модернизации пищеблоков. Всего же, в расчете на ближайшие три года, стоимость таких работ оценивается в 1,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2020 году на организацию бесплатного питания младших школьников Иркутская получит из федерального бюджета более 600 млн рублей. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 225 млн рублей. Средства поступят в 837 школ, получивших положительное заключение Роспотребнадзора.

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