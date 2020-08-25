Пьяный лихач пытался скрыться от полицейских во дворах в Братске Фото: Мария АНАНОВА

Накануне на одной из дорог Братска сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль. У него не было переднего бампера и номера. Дорожные инспекторы решили остановить его, чтобы задать пару вопросов, но водитель совсем не обрадовался тому, что им заинтересовались полицейские.

"Он не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД, превысил скорость и попытался сначала скрыться от преследования во дворах, а потом выехал на автодорогу "Вилюй" - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После выполнения нескольких опасных маневров машина потеряла управление и съехала в кювет".

Лихачом оказался 41-летний местный житель, который был сильно пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови нарушителя. Также выяснилось, что некоторое время назад его лишили водительских прав. В отношении братчанина составили 7 административных протоколов.