Молодые люди нашли чужую карту и расплатились ей в магазине на Байкале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отдых на турбазе закончился для 25-летней иркутянки потерей круглой суммы денег. Когда она отдыхала в бухте Зуун-Хагун, ее банковская карта куда-то пропала. А немного позже на ее телефон пришло уведомление о списании средств на сумму около 4 тысяч рублей.

"Девушка обратилась в полицию, где ей помогли проверить данные о последних операциях с банковской картой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Выяснилось, что злоумышленники расплатились ей в одном из магазинов в окрестностях Зуун-Хагуна".

Действия похитителей карты попали на камеру видеонаблюдения, которая была установлена в торговой точке. Оперативники занимаются их поисками. Если вы узнаете кого-то из молодых людей на видео ниже, обязательно сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112 (с мобильного), или по номерам, указанным далее.

Телефоны дежурной части полиции: 8(3952)21-68-05, 8(3952)35-01-01