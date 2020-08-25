Ангарчанин ограбил ювелирный магазин на глазах покупателей Фото: Анна КОЛГАНОВА

Накануне в одном из торговых центров Ангарска произошло дерзкое ограбление. Неизвестный вытащил из прилавка с украшениями ювелирное изделие прямо посреди рабочего дня и на глазах других покупателей. Его действия попали на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как молодой человек сначала долго и слишком внимательно рассматривает витрину с украшениями, фактически прислоняясь к стеклу всем телом, после чего быстро уходит.

"Приметы подозреваемого: возраст 25-30 лет, рост 180-185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные короткие", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении подозреваемого в похищении цепочки, то сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или в УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Телефоны дежурной части УМВД России по Ангарскому городскому округу:

8(3955)692-900;

8(3955)53-05-15.