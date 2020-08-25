На Кругобайкалке столкнулись тепловоз и дрезина, погибли два человека. Следователи СК работают на месте.

Все обстоятельства, при которых ручная дрезина, перевозившая 9 рабочих, столкнулась с тепловозом на Кругобайкальской железной дороге, сейчас изучают следователи. Жертвами этого происшествия стало два человека, еще один находится в больнице. Сейчас по факту ЧП идет проверка.

"25 августа 2020 года в 18 часов по местному времени на 113 км Кругобайкальской железной дороги произошло столкновение тепловоза с 2 открытыми платформами с самоходной ручной дрезиной", - уточняют подробности случившегося в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Проверкой того, как и почему случилась эта авария,в которой погибли и пострадали люди, занята специально созданная следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты.

По результатам их работы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.