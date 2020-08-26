Следователи ищут авторов видео с полицейским, проехавшем на крыше автомобиля для задержания преступников

Полицейский три километра проехал на крыше автомобиля, чтобы задержать барсеточников. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи в Иркутске просят откликнуться авторов видео, размещенного в социальных сетях. На кадрах видно, как на крыше автомобиля «Хонда» едет полицейский – туда он запрыгнул, чтобы задержать скрывавшихся с места преступления барсеточников. Водитель за рулем совершал опасные маневры на высокой скорости, пытаясь скинуть мужчину с крыши.

«В том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Это произошло 5 февраля 2020 года. Свидетелями стали горожане города, некоторые разместили видео в соцсетях. Расследование дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья» продолжается, и мы просим откликнуться авторов видео».

Остановить автомобиль тогда удалось, прострелив колеса авто. Все четверо злоумышленников в возрасте от 20 до 24 лет были задержаны. Оказалось, что трое из них уже были ранее судимы.

КОНКРЕТНО

Если вы знаете авторов видео или сами им являетесь, обратитесь в следственный отдел по Ленинскому району городу Иркутска, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Жукова, 7, по телефонам: 8 (3952) 32-45-93, 8-904-116-15-55.