Собака-лайка помогает считать белок и бурундуков сотрудникам нацпарка в Иркутской области. Фото: с сайта ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Следить за популяцией того или иного вида животных – одна из обязанностей сотрудников нацпарков. Делать это, конечно, не просто – звери прячутся. Так, на помощь в подсчете мелких зверюшек – бурундуков и белок – в Прибайкальском национальном парке призывают четвероногого «сотрудника» собаку породы лайка по кличке Тайга.

Накануне Тайга вместе с научным сотрудником «Заповедного Прибайкалья» Татьяной Десятовой провели учет в одном из лесничеств.

«Услышав или учуяв белку или бурундука, она облаивает дерево, на котором прячется зверек», - рассказала пресс-службе «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова. – «Когда человек подходит к обозначенному собакой стволу, ему остается лишь разглядеть зверька и определить его видовую принадлежность».

Быть собакой «учетчиком» не просто. Нужно иметь особый нрав и навыки: не сходить с определенного маршрута, не убегать далеко от человека, не отвлекаться на других животных, быстро прекращать лай по команде, дабы не спугнуть. Но Тайга - опытная помощница, ей уже 10 лет.

Оказалось, что в этом году на данном участке бурундуков стало больше, почти в 4 раза. Однако, численность их, также как и белок, которые встречаются одна на 10 км, остается низкой.

«Это связано с неблагоприятными климатическими условиями текущего года - холодная и затяжная весна, дождливое лето, слабый урожай семян хвойных деревьев», - отмечают специалисты.

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