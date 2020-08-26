Иркутская область готова к новому учебному году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Приемка образовательных учреждений в Иркутской области завершена. Все они, а это более 2 тысяч, готовы к новому учебному году. На восьми объектах продолжается плановый капремонт, дети распределены по другим школам и детсадам. Эти вопросы обсуждались на онлайн-совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

- В Иркутской области на подготовку образовательных организаций из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств учреждений направлен 1 млрд 490 млн рублей. Деньги пошли на текущий и капитальный ремонты, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, оборудование пищеблоков, - сообщила и.о. заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова.

Также она отметила, что 1 сентября школы Приангарья начнут работу в штатном режиме. Торжественные линейки пройдут только для учеников 1 и 11 классов. Для всех остальных организуют классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие детских садов в обычном режиме запланировано на середину сентября. До этого время в дошкольных учреждениях работают дежурные группы.

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