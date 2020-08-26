Документальный фильм с участием иркутской актрисы снимают на Ольхоне. Фото: Дмитрий АФАНАСЬЕВ

Озеро Байкал - это одно из самых живописных мест планеты которое привлекает не только туристов, но и творческих людей, желающих запечатлеть его красоту. Например, в эти дни на Ольхоне снимают документальный фильм "Оркестр". Его герои - юные талантливые музыканты из оркестра под руководством Юрия Башмета, которые не только исполняют любимые произведения, но и рассказывают о любимых местах России.

"Одна из героинь фильма - иркутянка Дарья Селюгина, которая учится в Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, - сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Она приехала на ольхонский мыс Хобой, чтобы рассказать всей стране о красотах Байкала".

Создатели фильма "Оркестр" планируют за полгода объехать более десяти живописных мест нашей страны вместе с молодыми музыкантами из юношеского оркестра. Готовую картину зрители смогут увидеть в начале 2021 года - ее покажут на телеканале "Культура".