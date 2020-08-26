Тренер проводил подпольные занятия рукопашным боем в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Киренского района вычислила тренера по рукопашному бою, который проводил нелегальные тренировки. Выяснилось, что 27-летний наставник организовал в местном спортивном комплексе "Путеец" секцию единоборств, в которую принимал детей старше 6 лет.

"Однако тренер не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а оплату за занятия с юными спортсменами принимал в качестве добровольных пожертвований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Это позволяло ему уклоняться от уплаты налогов, что является серьезным нарушением закона".

На тренера по рукопашному бою завели дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве юридического лица. Оно было передано мировому судье, который назначил мужчине штраф в размере 500 рублей и потребовал устранить все нарушения в организации тренировок.