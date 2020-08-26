Еще 76 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

В Иркутской области темпы распространения коронавируса снижаются Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 76 человек. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе возросло до 16510.

«Госпитализированными 26 августа остаются 638 пациентов, 34 из них – в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1525 инфицированных получают необходимое лечение амбулаторно».

Всего в регионе медикам удалось вылечить 14083 зараженных (за сутки плюс 149). К сожалению, во время распространения коронавируса и в Принагарье были летальные исходы. С начала пандемии в области скончались 264 человека. Причиной смерти COVID-19 стал в 183 случаях, еще 81 инфицированный умер от сопутствующих заболеваний.

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