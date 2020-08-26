Мошенник обещал ангарчанам получить водительские права без экзаменов Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Житель Ангарска оказался на скамье подсудимых за то, что обещал начинающим водителям получить права, просто заплатив ему некую сумму. Никаких лекций и экзаменов - сразу садись за руль и езжай! Многие ангарчане заинтересовались заманчивым предложением и начали переводить деньги аферисту. Однако никаких водительских документов они в итоге не получали.

"В результате действий мошенника пострадали 5 человек, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - В общей сложности они отдали обманщику 217 тысяч рублей".

Дело о мошенничестве было передано в суд, который назначил ангарчанину наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также нарушитель будет обязан возместить материальный ущерб всем пострадавшим, которых он обманул, обещая получить права без экзаменов.