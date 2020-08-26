Шесть новых светофоров появятся в Иркутске до конца сентября Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

До конца сентября на улицах Иркутска появится 6 новых светофоров. Новые объекты появятся на перекрестке Костычева и Стасова, в районе дома номер 5 по улице Степана Разина, на пересечении Чапаева и Первомайской, в районе дома по адресу: ул. Радищева, 130, а также на бульваре Постышева и улице Сурнова.

"Помимо этого провели реконструкцию светофоров на перекрестках Трилиссера и 25 Октября, Седова и 4-й Советской, Трилиссера и Седова и Советской, 25 Октября и Парковой", - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - На этих участках добавят пешеходные фазы и отремонтируют тротуары".

Новые светофорные объекты устанавливают для того, чтобы снизить аварийность на определенных участках дорог и сделать их безопасными для водителей и пешеходов. В рамках этих задач также могут переносить переходы и устанавливать специальные ограждения.