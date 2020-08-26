Роман Зобнин и Федор Кудряшов вошли в состав сборной России по футболу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иркутянина Романа Зобнина и братчанина Федора Кудряшова вызвали в сборную России по футболу. Вскоре они присоединяться к тренировкам национальной команды, которые начнутся в период с 30 по 31 августа в подмосковном Новогорске.

"Всего в расположение сборной вызвали 26 человек, - сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. - Они будут готовиться к ближайшим матчам Лиги Наций с национальными командами Сербии и Венгрии. Эти игры состоятся 3 и 6 сентября".

Напомним, полузащитник Роман Зобнин и защитник Федор Кудряшов уже не в первый раз попадают в состав сборной России по футболу. Оба игрока выходили на поле в составе национальной команды и на Чемпионате мира 2018 года, и на матчах Лиги Наций, и на других турнирах. Также они показывают неплохую игру и в своих клубах. Роман - вице-капитан московского "Спартака", а Федор - футболист основного состава в турецкой команде "Антальяспор".