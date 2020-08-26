Матч Тамбов-Сочи и поступление в в вузы и колледжи: что было главным для жителей Иркутской области за сутки, 26 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яндекс выяснил, что интересовало жителей Иркутской области за прошедшие сутки. Топ получился весьма и весьма своеобразным. Сибиряки далеки от политических бурь, происходящих далеко от региона. Их интересуют вещи по большей части вполне практические.

На первом месте по уровню интереса - матч "Тамбов - Сочи". Кто не знает, а таких тоже много, это футбол. Кому интересно, сообщают, что сборная Сочи выиграла благодаря голу на 91 минуте, который забил легионер Нобоа из Эквадора. Второе место в топе заняли те, кто интересовался медицинским термином ингибитор холинэстеразы. Это токсин.

Весь остальной топ занят учебными заведениями или имеет отношение к подготовке к поступлению. Здесь на первом месте поиск ФИПИ ЕГЭ ( это федеральный институт педагогических измерений, на сайте есть варианты тестов и можно заняться подготовкой). Это и неудивительно, вузы подводят итоги приемной кампании, в колледжах, куда в этом году принимали без обязательной сдачи ЕГЭ в школах, тоже большой конкурс. Да и художественные школы и музыкалки многим важны.

Итак, в этом плане иркутяне и жители региона интересовались художественной школой в Иркутске. тулунским аграрным техникумом, лицеем №3 и сразу двумя медицинскими вузами из других регионов - читинским и красноярским.

Как в этом случае в топ смогла пробиться премьера фильма "Гренландия" - непонятно. Но ей это удалось.