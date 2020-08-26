В Тулуне готовят к зимнему сезону новую лыжную базу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Построенное в Тулуне здание лыжной базы «Снежинка» передано пострадавшему от наводнения Тулуну в качестве помощи в восстановлении инфраструктуры. Инвестиции в проект составили 12 млн рублей. Здесь есть тренерская, комнаты для хранения и подготовки инвентаря, раздевалки с душевыми. Сейчас базу готовят к зимнему сезону. Она начнет работать в ноябре.

– Лыжная база должна стать точкой роста для развития физкультуры и спорта в Тулуне, - подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев. - Здесь нужно создать физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, установить уличные тренажеры. Инфраструктуру объекта в дальнейшем планируется модернизировать так, чтобы занятия спортом можно было проводить круглогодично, в том числе организовать занятия по роликовым гонкам и скандинавской ходьбе.

Новую лыжную базу Тулуну подарила одна из крупнейших среди действующих в нашем регионе компаний. Также в детско-юношескую спортивную школу города она направила 70 комплектов лыж с креплениями, лыжными палками и специальными ботинками. Для подготовки лыжных трасс был приобретен новый снегоход.

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