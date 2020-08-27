Пробка из-за ДТП образовалась в микрорайоне Березовом в Иркутске. Фото: Яндекс.Пробки

Опоздать на встречу, работу и по делам – неприятно. Особенно когда это зависит не от тебя. Этим утром жители микрорайон Березовый оказались «запертыми» в своем районе. Из-за ДТП на улице Гончарова, которая и связывает микрорайон с Иркутском, образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор длиной уже более двух километров.

«Там столкнулись две машины, удар был сильный, судя по поврежденным корпусам», - рассказали «КП» очевидцы.

В целом обстановка на дорогах Иркутска спокойная, Яндекс оценивает пробки в городе в 2 балла. Есть небольшие проблемные для проезда участки на Старо-Кузьмихинской улице, Пискунова, Урожайной.

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