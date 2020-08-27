МЧС: усиление ветра, дожди и грозы ожидаются в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние дни лета в этом году омрачаются прогнозом погоды. В Иркутской области с 27 по 29 августа спасатели предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. В эти дни сибирякам стоит отказаться от выездов на природу, пеших походов, от отдыха на водоемах.

«Днем 27 августа и ночью 28 августа в южных селеопасных районах ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, северо-западный ветер 15-18 м/с», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

На севере региона уже фиксируются заморозки. Так в Катангском районе при прояснении сегодня столбики термометров уже показывали отрицательные температуры.

Кроме того, с 27 по 29 число в Приангарье синоптики прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность в лесах региона. Посещение лесов в связи с этим запрещено в Мамско-Чуйском, Катангском, Усть-Кутском, Бодайбинском, Боханском, Киренском, Усть-Илимском, Жигаловском, Братском, Казачинско-Ленском, Тайшетском, Ольхонском районах.

Читайте также:

Почему сибиряков, у которых есть антитела к COVID-19, приглашают на повторное исследование. Предположительно, массовое тестирование проведут осенью (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08