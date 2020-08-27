Семь населенных пунктов остались без света 27 августа в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 27 августа подача электроэнергии прекратилась в семи селах Баяндаевского района Иркутской области.

«Аварийное отключение произошло в 07. 37 утра населенных пунктах Васильевск, Толстовка, Харагун, Лидинск, Нагатай, Тухум и Байша», - сообщили сотрудники «Иркутскэнергосбыт» на своей странице в соцсетях.

На место уже выехала бригада специалистов. Они планируют устранить аварию на электрических сетях сегодня к полудню, к 12.00.

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