Семь населенных пунктов остались без света 27 августа в Иркутской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 27 августа подача электроэнергии прекратилась в семи селах Баяндаевского района Иркутской области.
«Аварийное отключение произошло в 07. 37 утра населенных пунктах Васильевск, Толстовка, Харагун, Лидинск, Нагатай, Тухум и Байша», - сообщили сотрудники «Иркутскэнергосбыт» на своей странице в соцсетях.
На место уже выехала бригада специалистов. Они планируют устранить аварию на электрических сетях сегодня к полудню, к 12.00.
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