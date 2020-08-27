Еще 73 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 73 пациентов в Иркутской области. Так в регионе количество случаев заражения коронавирусом возросло до 16 583.

К счастью, большинство – 14 225 (плюс 142 за сутки) – выздоровели.

«В больницах региона продолжают лечение 618 зараженных», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1473 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» лечат амбулаторно».

К сожалению, и в Приангарье борьба с коронавирусом не обошлась без жертв. За сутки умерли еще три пациента. Общее число скончавшихся 267: причиной смерти 186 стал COVID-19, еще у 81 – сопутствующие заболевания.

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