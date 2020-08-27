Женщина украла телефон у посетительницы торгового центра в Иркутске Фото: Александр Новиков

Накануне в одном из торговых центров Иркутска произошла кража. Неизвестная зашла в женский туалет и забрала оттуда смартфон, лежащий без присмотра. На камерах видеонаблюдения видно, как она идет по коридору развлекательного центра и разговаривает по телефону, а затем достает второй, краденый девайс. После этого она покинула здание и скрылась.

"Приметы похитительницы: 30-35 лет, волосы темные средние, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Была одета в длинное платье с цветочным принтом, джинсовую куртку и босоножки. В руках у нее была темня сумка".

Если вы знаете эту нарушительницу или у вас есть информация о ее местонахождении, обязательно сообщите об этом в полицию, позвонив по телефону 02, или сообщите в одну из дежурных частей МВД. Это поможет задержать похитительницу и вернуть пропавший смартфон.