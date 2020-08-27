Три пациента скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по коронавирусу в Иркусткой области 27 августа сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе возросло до 267. Из этого числа 186 скончались от новой коронавирусной инфекции, еще 81 – от сопутствующих болезней. Также известно, что сегодня в тяжелом состоянии находятся еще 33 заразившихся.

«В медучреждениях под присмотром медиков лечатся 618 человек», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1473 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно».

За сутки COVID-19 подтвердился в Приангарье еще у 73 сибиряков. Общее число случаев заражения – 16 583. Стоит отметить, что большинство инфицированных с болезнью уже справились – 14 225. За сутки выздоровели 142 наших земляка.

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