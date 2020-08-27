Игорь Кобзев: Тулун меняется с каждым днем

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Пострадавший от наводнения 2019 года Тулун отстраивается.

В микрорайоне Березовая Роща 65 индивидуальных домов сдано в эксплуатацию, а всего их в рамках первого этапа здесь будет 224. Территория обеспечена сетями электро- и водоснабжения. Наружное освещение смонтировано, завершается строительство проездов.

В микрорайоне Угольщиков жильцы уже заселяются в три двухэтажных дома на 66 квартир. Также здесь возводят шесть восьмиэтажек. Строительство идет по графику. Новостройки должны быть готовы к Новому году.

Кроме того, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ремонтирует в Тулуне фасады восьми домов. Работы завершат к 1 сентября. На финальной стадии находится и благоустройство главной городской магистрали - улицы Ленина. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на эти цели получено 70 млн рублей. Плюс ко всему за счет средств областного бюджета в Тулуне идут работы по ремонту 2,4 км дорожного полотна и созданию пешеходных тротуаров.

- Город меняется с каждым днем, - отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Он будет развиваться и дальше. Сегодня основная задача - создание новых производств. Тулун получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Поэтому важно, чтобы здесь появились новые предприятия малого, среднего, крупного бизнеса и новые рабочие места.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.