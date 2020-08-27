В Нижнеудинксе ремонтируют пострадавшую от наводнения больницу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил Нижнеудинск и посмотрел, как продвигается ремонт пострадавшей от наводнения больницы. Сейчас здесь завершены работы по обновлению поликлиники, детского и стоматологического отделений, родильного дома. К 1 сентября будет готово и отделение скорой помощи. Вместе с тем решается вопрос капремонта главного корпуса больницы, наиболее пострадавшего от стихии. По предварительным оценкам, стоимость работ составит 66 млн рублей.

Примечательно, что этот корпус топило трижды. Поэтому давно назрела необходимость в строительстве нового здания. Работы планируется начать в 2021 году. Заявка на выделение средств уже направлена в Правительство РФ. Новый корпус будет рассчитан на 227 коек. В нем разместятся стационар, инфекционное и другие отделения.

Проехав по Нижнеудинску, Игорь Кобзев отметил, что восстановление города идет медленнее, чем хотелось бы.

- Внимание правительства Иркутской области будет усилено - 2021 год мы посвятим Нижнеудинску, - подчеркнул глава региона.

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