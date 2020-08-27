ФК Зенит пустит болельщиков на трибуны на матч кубка России в Иркутске Фото: Анна ПОПОВА

Отличная новость для иркутских любителей футбола! ФК Зенит наконец-то добился разрешения на то, чтобы пустить болельщиков на стадион на матч 1/64 Кубка России. До этого две первых домашних игры в новом сезоне ПФЛ против команд "Коломна" и "Знамя Труда" зенитовцы провели при пустых трибунах.

"Матч 1/64 Кубка России между командами "Зенит" и "Новосибирск" состоится 2 сентября в 18:00 на стадионе "Труд", - сообщили в пресс-службе иркутского клуба. - Вход для болельщиков будет свободным".

Напомним, из-за расформирования зоны "Восток" в ПФЛ, иркутский "Зенит" в новом сезоне начал выступать в группе "Запад", которая состоит из 16 команд. По результатам четырех туров иркутяне находятся на 8 месте с 5 очками. В активе зенитовцев 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение.