Двухлетняя девочка наелась таблеток и попала в больницу в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство несчастных случаев с участием детей происходят именно тогда, когда родители оставляют их без присмотра. На днях в отделение одной из больниц Иркутска доставили двухлетнюю девочку с острым отравлением. Оказалось, когда ее мать ненадолго отвернулась, малышка увидела упаковку таблеток и, видимо решив, что это конфеты, съела несколько штук.

"Два подобных случая произошли несколько дней назад, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В Иркутском районе девочка залезла к маме в сумку и утащила оттуда 7 таблеток снотворного. А на следующий день в Тайшетском районе в больницу попал мальчик, который был в гостях у бабушки и нашел лекарства у нее в комоде".

Всего за полтора года в Иркутской области произошло 24 подобных происшествия. В 90 процентах случаев в этом виноваты невнимательность родителей и доступность лекарств, которые малыши могут выпить, не подозревая о последствиях.