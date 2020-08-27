Ученые рассказали, грозят ли Иркутску магнитные бури в ближайшие дни Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторые сибиряки сейчас жалуются на плохое самочувствие - головные боли, сонливость, усталость, - греша на возможные магнитные бури. Но их, как выяснилось, нет.

- Сейчас наблюдается минимум солнечной активности, - поясняет "КП"-Иркутск директор Астрономической обсерватории ИГУ, профессор, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев. - На Солнце почти нет никаких пятен. Есть только так называемые корональные дыры, которые в принципе могут вызывать слабые магнитные бури. Но в ближайшие дни, в выходные, их все-таки не предвидится. А что касается плохого самочувствия, то так чувствительные иркутяне, видимо, воспринимают непогоду.

Все-таки на улице дождь, пасмурно, прохладно, почти как осенью. Тем временем, синоптики рассказали, когда к нам могут вернуться теплые летние деньки.

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