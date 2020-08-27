Иркутянин порезал шины на иномарке из-за конфликта с хозяевами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции задержали в Ленинском районе Иркутска 20-летнего местного жителя, который повредил чужой автомобиль. Минувшей ночью он гулял в одном из дворов в компании друзей. Затем они заметили, как на парковку подъехала иномарка, из которой вышла супружеская пара. Между ними произошел конфликт, после которого владельцы машины зашли в подъезд.

"Дождавшись, пока они скроются, нарушитель подошел к их автомобилю, порезал шины и разбил одно из стекол, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого он быстро скрылся".

Однако долго прятаться злоумышленнику не пришлось - его вычислили полицейские. На него завели протокол об административном правонарушении. Специалистам еще предстоит обследовать поврежденную иномарку, чтобы дать более точную правовую оценку происшествию.