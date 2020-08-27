Девушка ушла из больницы и пропала без вести в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уже практически месяц полицейские ведут поиски 17-летней Татьяны Тутолминой. В июле девушка ушла из медицинского учреждения в Усолье-Сибирском и с тех пор не выходила на связь. Сотрудники МВД предполагают, что она может находиться в Иркутске.

"Приметы пропавшей девушки: на вид 17 лет, рост 160-174 сантиметра, телосложение плотное, тип лица азиатский, волосы темные, глаза карие", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Когда Татьяну Тутолмину видели в последний раз, она была одета в летний комбинезон леопардовой расцветки и черные сандалии. Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, обязательно сообщите об этом в группу розыска Межмуниципального отдела МВД России "Усольский" по телефонам, указанным ниже. Также можно лично посетить отдел полиции, который находится по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 24.

Группа розыска Межмуниципального отдела МВД России "Усольский": 8(924)620-31-77, 8(39543)6-29-66 (дежурная часть).