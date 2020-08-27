Отключение горячей воды в Иркутске 28 августа: адреса, когда дадут ГВС Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последние летние дни еще ряд домов попадет под отключение горячей воды в Иркутске 28 августа. Это связано с необходимостью проведения диагностики и ремонтных работ на тех участках тепловых сетей, которые еще не проверяли.

"Такие меры помогут избежать коммунальных аварий в будущем - приносим извинения за доставленные неудобства и отключение горячей воды в Иркутске, - сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска".

Ограничения коснутся жителей нескольких домов в Октябрьском и Правобережном округах. С полным списком адресов, где пропадет горячее водоснабжение, и со сроками подачи воды мы можете ознакомиться в таблице ниже.В некоторых домах ее не будет весь день, а кому-то повезет больше, и ее выключат поздно ночью. В любом случае, лучше заранее подготовиться к отключению горячей воды в Иркутске, чтобы эта новость не застала вас врасплох.