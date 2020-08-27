Льготный проезд на электричке для студентов вернули в Иркутске Фото: Антон ФОКИН

Хорошая новость для школьников и студентов, которым нужно ездить в Иркутск на учебу! С 1 сентября им вернут право льготного проезда на пригородных поездах и электричках. Как стало известно KP.RU, им смогут воспользоваться учащиеся школ и ВУЗов с очной формой обучения.

"До 15 июня 2021 года для них будет действовать постоянная скидка в размере 50 процентов от стоимости стандартного билета", - сообщили в пресс-службе Байкальской пригородной пассажирской компании.

Чтобы воспользоваться правом льготного проезда, школьникам нужно показать кассиру специальную справку, которую можно оформить в учебном заведении. Образец есть на официальном сайте Байкальской ППК. Студентам же нужно будет собрать больше документов. Они должны предъявить в кассе паспорт, решение о праве на проезд со скидкой, выданное в соцзащите, и студенческий билет.