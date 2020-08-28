Устроителю фейерверка на Ольхоне выписали штраф Фото: Яна ЛИСИНА

Причалили к берегу вблизи мыса Бурхан и устроили пиротехническое шоу. Очевидцы сняли вечеринку на камеры мобильных телефонов и разместили видео в соцсетях. Случившимся заинтересовались сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и специалистов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«В ходе расследования были установлены и опрошены причастные к инциденту лица, в том числе организатор пиротехнического шоу», - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Так как место, на котором устроили фейерверк, является особо охраняемым и находится на территории Прибайкальского национального парка, такое поведение там недопустимо. Устроившего шоу привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», ему предстоит выплатить штраф.

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