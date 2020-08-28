77 новых случаев коронавируса зафиксировали в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области становится все ниже. По состоянию на утро 28 августа диагноз COVID-19 поставили еще 77 пациентам. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших дошло до 16660.

"Еще 608 человек по-прежнему находятся в больницах региона, 31 из них переносит болезнь в тяжелой форме, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. - Также 1426 пациентов проходят лечение амбулаторно".

28 августа из медицинских учреждений выписались 132 человека - всего же с начала периода распространения COVID-19 количество вылечившихся от этого заболевания достигло 14357 человек. К сожалению, за сутки от коронавируса умер один человек - всего жертв инфекции в нашем регионе теперь 187. Еще один пациент скончался от сопутствующих заболеваний - таких случаев уже 82.