Впервые за 60 лет 28 августа в Иркутске такое дождливое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У природы, конечно, нет плохой погоды. Но добираться по делам, на работу, да и отдыхать, согласитесь, лучше в сухих условиях. Увы, этого сегодня, 28 августа, у иркутян этого не получится. По прогнозу дождь временами будет идти весь день.

«По прогнозу в Иркутске выпадет 19.33% месячной нормы осадков», - приводят статистику сотрудники Яндекса. – «Впервые за 60 лет 28 августа будет таким дождливым».

В городе сейчас +14 градусов, скорость западного ветра – 2 м/с. Но временами налетают порывы до 10 м/с. Атмосферное давление в столице Приангарья - 720 мм рт.ст – для этого времени года – это норма.

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