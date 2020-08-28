ХК Ермак проведет контрольные матчи в Красноярске 28 и 29 августа Фото: Анна ПОПОВА

Перед началом сезона в ВХЛ, который должен стартовать в начале сентября, ангарский ХК Ермак отправился в Красноярск, где 28 и 29 августа проведет два контрольных матча с местным Соколом.

"Игры состоятся на льду "Платинум Арены" без зрителей, для болельщиков из Иркутска и Красноярска будут организованы прямые трансляции", - сообщили в пресс-службе ХК Сокол.

Матч между Ермаком и Соколом 28 августа начнется в 20:00 по иркутскому времени, а 29 августа - в 16:00. В составе оранжевой дружины на выезд отправились 26 игроков, среди которых есть и новички клуба, которым только предстоит показать себя.

Напомним, в межсезонье ангарская команда уже встречалась с Соколом на домашнем льду. Игры состоялись 19 и 20 августа. В первом матче красноярцы победили со счетом 5:1, а во втором еще серьезнее разгромили хозяев - 7:1.