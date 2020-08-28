Масочный режим в Иркутской области продлен до 13 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь продлили масочный режим. На этот раз он продлится до 13 сентября. Такие изменения внесли в Указ врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

"Также до 13 сентября продлили и больничные для работающих жителей региона старше 65 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они продолжат получать выплаты по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования".

Те ограничения, которые до этого вводил Роспотребнадзор для работы юридических лиц по-прежнему сохраняются. Те предприятия, которым уже разрешили открыться, могут продолжать свою деятельность, соблюдая все необходимые гигиенические требования.

Напомним, на сегодняшний день в Иркутской области зарегистрировано 16660 случаев COVID-19. 608 человек находятся в больницах, 31 из них переносит заболевание в тяжелой форме. Еще 1426 пациентов лечатся амбулаторно.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 14357 жителей региона, причем, 132 из них - за прошедшие сутки. 187 человек умерли от последствий инфекции, еще 82 - от сопутствующих заболеваний.