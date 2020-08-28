Аферист обзванивает театры и требует купить ему коньяк и конфеты Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутске вновь активизировались мошенники. Накануне один из них решил обмануть работников сразу двух иркутских театров. Аферист обзвонил учреждения культуры и, представившись сотрудником МЧС, предупредил их о скорой проверке.

"Обманщик рассказал, что комиссия очень строгая, и ее обязательно нужно подкупить, подарив дорогой алкоголь и конфеты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Театральные работники заподозрили неладное и позвонили по телефону доверия МЧС. Им объяснили, что они точно говорили с мошенником".

Во всех случаях аферист представлялся инспектором по ГО и ЧС Максимом Валерьевичем Комаровым. Не исключено, что он может попробовать обмануть и сотрудников какой-нибудь другой организации. Поэтому, если вам поступит звонок от сотрудника МЧС, предлагающего купить для комиссии коньяк и конфеты, можете смело обращаться в полицию.