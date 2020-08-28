Александр Ведерников: новая дорога взамен серпантина на трассе «Байкал» имеет стратегическое значение

ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

Серпантина, или «тещина языка», как его еще называют, больше не будет. В пятницу, 28 августа, торжественно открыт новый участок федеральной трассы «Байкал». В церемонии участвовал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

«Новый долгожданный участок – это безопасные и комфортные 10 километров, которые сберегут нервы всем водителям, особенно большегрузов, – сказал Александр Ведерников. – Пропускная способность увеличится, что поспособствует экономическому развитию территорий, а сокращение времени в пути позволит снизить себестоимость доставки грузов. Поэтому новая трасса имеет стратегическое значение».

Теперь в сутки здесь могут проезжать до 8 тысяч автомобилей, ранее было пять тысяч. Дорога, напомним, соединяет Иркутск и другие более западные регионы с Бурятией и Дальним Востоком. Строительство дороги обошлось Федерации в 2,5 млрд рублей.

Александр Ведерников поблагодарил предприятия и всех рабочих, которые строили дорогу. Подчеркнул, что они достойно справились с поставленными задачами. Также он вручил благодарности председателя Заксобрания начальнику отдела капитального строительства Упрдор «Прибайкалье» Сергею Кокоурову, его заместителю Михаилу Черняку и начальнику производственно-технического отдела ООО «ЗБСМ МК 162» Роману Юрковцу.

Кстати, первыми по новому участку проехали дорожно-строительная техника и дальнобойщики. Ну а скоро дорожники приступят к строительству следующего объекта – участка в обход поселка Моты.

В церемонии открытия, уточним, участвовали еще врио губернатора региона Игорь Кобзев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Тен и Александр Якубовский, начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.