В Тайшете восстановят подтопленные усадьбы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил и.о. заместителя председателя областного правительства Андрею Буневу выехать в Тайшет и возглавить комиссию, которая займется вопросами, связанными с подтоплением частных домов грунтовыми водами. Также в Тайшет выезжают специалисты министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области для выяснения причин проблемы. В городе подтоплено 53 усадьбы. Пострадавшие жители обратились к и.о. губернатора Иркутской области в социальных сетях.

– Если есть проблемы, связанные с жизнеобеспечением, нужно их решать заранее, а не ждать и бездействовать, – обратился Игорь Кобзев к главе Тайшета Александру Заике.

До 31 августа администрация города должна представить график откачки грунтовых вод и проведения восстановительных работ во всех подтопленных домах.

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