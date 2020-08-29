Число больных коронавирусом в Иркутской области увеличилось на 72. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с начала пандемии коронавируса уже поставлено 16 732 диагноза COVID 19. За минувшие сутки число больных выросло на 72. В то же время количество излечившихся от вируса растет куда более быстрыми темпами. К сегодняшнему дню, по данным на 29 августа, врачи региона вылечили 14 тысяч 475 человек. И только за прошедший день - 118.

"602 пациент госпитализировано в больницы региона. Из них 31 - в тяжелом состоянии, - сообщают последние новости о коронавирусе в оперштабе по борьбе с COVID 19 Иркутской области. - Еще 1386 человек лечится амбулаторно".

К сожалению, в борьбе с коронавирусом есть потери. Не удалось спасти 269 человек, из которых 187 умерли непосредственно от инфекции, а 82 - от сопутствующих заболеваний.

Напомним, во избежание сочетания коронавируса и гриппа, в Иркутской области уже началась вакцинация. А ставить прививки от коронавируса жители региона будут в октябре этого года.