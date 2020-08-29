МЧС: в горах Восточного Саяна сильные дожди. Фото: Влад КОМЯКОВ

МЧС Иркутской области предупреждает туристов, многие из которых собираются в поход в горы Восточного Саяна. В эти выходные дни из-за очень плохой погоды путешествия лучше отложить, находиться в пути сейчас опасно.

" 30-31 августа местами в южных районах, горах Восточного Саяна ожидаются сильные и очень сильные продолжительные дожди, ливни, грозы. Днем 30 31 августа порывы западного, северо-западного ветра 15-20 м/с, - приводят спасатели данные метеорологов.

Что касается другой территории региона, то и там много где властвует непогода. В то время, как Саяны заливают дожди, а горные реки переполняются, в тайге на севере и верхней Лене стоит засуха. На воскресенье, 30 августа, сложившаяся ситуация угрожает пожарами в лесу.

А на Катанге, в Маме и Бодайбо тем временем наступила полноправная осень. Синоптики дают прогноз о возможности заморозков до -5.