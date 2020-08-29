Эксперты сравнили цены на ЖКХ в Сибири: жителям Иркутска и Кемерова удается экономить. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Траты на ЖКХ, конечно, серьезную брешь в бюджете не пробьют. Государство все же заботится о том, чтобы цены на коммунальные услуги не росли с космической скоростью. И все-таки, в каждом городе бюджет свой. Эксперты из Томскстата сравнили стоимость различных услуг в Сибири.

Что же выходит? Почти по всем параметрам наиболее щадящие тарифы установлены в Кемерове либо в Иркутске. Более того, эксперты ошиблись ( а, возможно, взяли среднюю цифру по региону для Приангарья) и решили, что кубометр горячей воды дешевле обходится в Кузбассе, где плата за него - 35.26. Однако в столице нашего региона стоимость эта еще ниже - 24.24, и мы внесли ясность.

Сильно не позавидуешь жителям маленького Горно-Алтайска. Иметь в этом городе благоустроенную квартиру похоже значит экономить на всем. Расценки на услуги ЖКХ просто космические, особенно по сравнению со всей остальной Сибирью. Зарплаты же космическими не назовешь, скорее, наоборот.

Смотрите таблицу. Это лишний повод порадоваться за то, в каком городе мы живем.