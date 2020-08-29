Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: время, адреса. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Энергетики назвали адреса,по которым запланировано отключение света в Иркутске 30 и 31 августа. В этот раз в достаточно большой перечень улиц не попал Ленинский округ, но зато попали пригороды. Публикуем эти данные.

"30 - 31 августа в населенных пунктах Иркутска и Иркутского района: Дзержинск, Парковый, в селе Баклаши и некоторых СНТ по Байкальскому тракту, будет ограничено электроснабжение.

Иркутская электросетевая компания в период вынужденных выходных дней минимизирует проведение плановых работ с ограничением электроснабжения в дневное время, а также переносит на этот период те виды работ, которые не требуют отключения электроэнергии.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. ", указано в официальном аккаунте в соцсетях свет 38.

Итак, по плану в Правобережном округе отключение света в Иркутске 30 и 31 августа коснется, прежде всего, улиц Освобождения, Радищева, переулка Космический и улиц Вилюйской и Ипподромной. В Свердловском округе придется весь день терпеть неудобства, связанные с отключением света 30 и 31 августа, жителям части домов по бульвару Рябикова, улице Доржи Банзарова, Приморского. В Октябрьском районе отключений меньше. Вечером не будет света в нескольких домах на Байкальской, Волжской и Партизанской.

Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: Правобережный округ, 30 августа.

Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: Правобережный округ, 31 августа.

Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: Октябрьский округ

Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: Дзержинск.

Отключение света в Иркутске 30 и 31 августа: Байкальский тракт.