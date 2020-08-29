Под Качугом столкнулись "Нива" и "Скорая", пострадали 7 человек.

Причины аварии, которая произошла вечером 29 августа, около 19 часов, рядом с поселком Никилей Качугского района Иркутской области, еще выясняют сотрудники ГИБДД региона. Пока известно не очень много. На трассе столкнулись машина "Скорой помощи", которая должна была доставить пациентов в Жигаловский район и "Нива". Автомобиль, как отмечают в полиции, ехал в попутном направлении.

"По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек. Это водитель скорой, медицинский работник, четыре пациента, которых везли из медицинского учреждения в Жигаловский район, а также пассажирка «Нивы»", - сообщает подробности, которые известны на этот момент, пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На месте работает следственно-оперативная группа из сотрудников Отдела МВД России «Качугский». Их задача выяснить, как точно произошла авария. Пока предполагают, это только одна из версий, что водитель скорой помощи мог уснуть за рулем, что и стало причиной столкновения. Однако, это все еще необходимо проверить.