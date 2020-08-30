78 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Иркутской области продолжает оставаться небольшим. По состоянию на утро 30 августа в регионе зафиксировано 78 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Всего же с начала пандемии количество зарегистрированных случаев данной инфекции достигло 16810.

"613 больных по-прежнему госпитализированы - 31 из них находится в тяжелом состоянии, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, - Еще 1346 пациентов проходят лечение амбулаторно".

За сутки увеличилось и количество выздоровевших - их стало на 107 больше. Всего же пациентов, которые вылечились от коронавируса в Иркутской области уже 14582. Также впервые за долгое время не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в Иркутской области от инфекции скончались 187 человек. Еще 82 пациента погибли от осложнений, которые дали сопутствующие заболевания.