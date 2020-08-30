Туристку, которой стало плохо в походе, эвакуировали на вертолете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне сотрудники МЧС эвакуировали туристку, которая сплавлялась с группой по Лене, но в пути ей стало плохо. Проводник вызвал спасателей, чтобы они доставили женщину в медицинское учреждение - продолжать путь дальше она бы просто не смогла.

"Сначала на место происшествия вызвали две бригады сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Одна более суток продвигалась к пострадавшей пешком, а вторая отправилась туда же на катере. Однако из-за труднодоступной местности они не смогли эвакуировать женщину своими силами".

Тогда на помощь отправили вертолет МИ-8, который едва добрался до места происшествия из-за плохой погоды и низкой видимости. Благо спасатели, которые были на земле, смогли подготовить им площадку для посадки и сделали поправку на ветер. В итоге вечером 29 августа пострадавшую доставили в Иркутский аэропорт и увезли в областную клиническую больницу.