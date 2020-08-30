МЧС: дожди и сильный ветер придут на юг Иркутской области 31 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники МЧС предупреждают: ночью 31 августа местами в южных районах региона ожидаются дожди. А в селеопасных районах количество осадков будет особенно высоким.

"Также 31 августа в южных районах Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - Его скорость будет доходить до 15-18 метров в секунду".

Но и это еще не все. Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей северных и верхнеленских районов Иркутской области. Там 31 августа будет наблюдаться высокая, а местами даже чрезвычайная пожароопасность лесов - так что никаких прогулок на природе!

При ухудшении погоды лучше не выходить из дома без необходимости. А, если вам пришлось выйти на улицу при сильном ветре, то не подходите к деревьям, ветхим строениям, рекламным щитам и прочим незакрепленным конструкциям.