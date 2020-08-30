Аварийное отключение холодной воды произошло 30 августа в Киренске Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Жителям квартала Водников в городе Киренск вот уже несколько часов приходится сидеть без воды. Все дело в аварийном отключении холодного водоснабжения, которое произошло в этом районе в 17:27 вечера 30 августа.

"В зону действия ограничения подачи воды попали 305 жилых домов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В данный момент на месте ведутся восстановительные работы".

Чтобы холодная вода вновь появилась в кранах жителей квартала Водников, на месте аварии работают 14 специалистов, на помощь которым отправили 7 единиц техники. Ну а людям, которым не повезло вечером в воскресенье остаться без водоснабжения, следует только набраться терпения - в ближайшее время коммунальная авария будет устранена.

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