Зоопарки Иркутска просят сибиряков приносить излишки урожая животным

Зоопарки Иркутска просят сибиряков приносить излишки урожая для животных. Фото: Иркутский зоосад

В иркутских зоопарках стартует акция по приему урожая от сибиряков. Если у вас «народилось» столько овощей, что за зиму не съесть, «зеленые витаминчики» с радостью примут для животных. Ведь овощи входят в рацион многих питомцев – копытных, грызунов, птиц, даже некоторые хищники не брезгуют растительными продуктами. Так, зоопарки готовы принять морковь, картошку, свеклу, репу, тыквы и кабачки.

«Для складирования у нас оборудован специальный погреб, овощи там могут храниться до самой весны», - рассказали в Иркутском Зоосаде. – «Такая помощь сейчас для нас особенно актуальна, так как из-за вынужденного закрытия в период пандемии и длительного отсутствия заработка нам будет крайне сложно сделать достаточные запасы кормов на долгую сибирскую зиму».

Такая же ситуация и в «Доме природы», и в «Зоопарке на Фортуне».

«Принимаем все, что выросло», - говорит координатор этих двух зоопарков Людмила Ивушкина. – «Капусту, свеклу и морковь с ботвой, переросшие огурцы».

А в Сибирском зоосаде, кроме выше перечисленных корнеплодов и овощей, готовы принимать и просто траву, скошенную на дачных участках.

«Барашки с козлятами с удовольствием ее съедят, - отметили сотрудники Сибирского зоопарка у ледокола «Ангара».

КОНКРЕТНО

Адреса зоопарков Иркутска:

Иркутский зоосад: ул. Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ), с 11.00 до 20.00

Дом природы: ул. Байкальская, 54 (остановка «Трилиссера»), с 11.00 до 18.00

Зоопарк на Фортуне: ул. Карла Маркса, 50 (за автомойкой), с 11.00 до 18.00

Сибирский зоопарк: проспект Маршала Жукова, 36/4; п. Листвянка, ул. Исток Ангары, 11